PARLAMENTO: SERENI, RUOLO UNICO è MODELLO MODERNO ED EFFICIENTE (2)

10 maggio 2017- 16:43

(AdnKronos) - “L’intesa -spiega Sereni- porta novità importanti, come il ‘Sistema di valutazione’ che farà sì che la progressione retributiva dei dipendenti non avverrà più sulla base dell’anzianità di servizio, bensì per merito; la possibilità di impegnare in maniera più appropriata il personale tra le due amministrazioni di Camera e Senato, attraverso il ricorso all'istituto dell'assegnazione funzionale; la sperimentazione del ‘lavoro agile’”. “L'integrazione delle strutture e il ruolo unico tra Camera e Senato –conclude la vicepresidente- rappresentano un primo passo destinato a mutare in modo profondo l’assetto del Parlamento e non il traguardo definitivo. Il nostro obiettivo è realizzare una macchina più efficiente, capace di aiutare i rappresentanti democraticamente scelti dai cittadini a lavorare al meglio al servizio del Paese. Peccato che i colleghi del M5S abbiano perso anche questa occasione. Quando si possono concretamente cambiare le cose, usare in maniera più oculata le risorse pubbliche, far funzionare meglio le istituzioni il loro voto è sempre negativo”.