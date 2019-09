25 settembre 2019- 17:10 Partiti: Casaleggio, 'corsa ad app e piattaforme, ora tutti seguono M5S'

Roma, 25 set. (AdnKronos) - "Noto una corsa tra i partiti di destra e sinistra, anche in Italia, all’apertura di app e piattaforme che possano permettere un sempre maggior coinvolgimento dei cittadini. Bene. Posso solo essere contento se sempre più persone, a prescindere dai colori politici, avranno finalmente la possibilità di utilizzare la rete per organizzarsi, candidarsi e partecipare alla vita democratica della forza politica che sostengono e del nostro Paese". Lo scrive su Facebook Davide Casaleggio, commentando alcune notizie, non ultima l'app a cui si lavora in casa Pd, sull'uso di internet da parte di partiti e forze politiche. "In questi anni abbiamo ascoltato tante critiche - ricorda Casaleggio - ma il fatto che oggi tutti seguano una strada che il Movimento 5 Stelle ha tracciato da tempo con la piattaforma Rousseau è la conferma che la nostra visione di futuro è quella giusta. Una democrazia sempre più partecipata".