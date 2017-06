PARTORISCE IN CASA E NASCONDE NEONATO NEL FREEZER: CHOC A FERRARA

9 giugno 2017- 13:43

Ferrara, 9 giu. (Adnkronos) - Ha partorito un bimbo e ha nascosto il corpicino nel freezer, dove è stato trovato senza vita, poi si è recata in ospedale dicendo di essere caduta. E' accaduto a Migliarino, in provincia di Ferrara. La donna, di 40 anni, è ricoverata in ospedale. La procura di Ferrara ha aperto un'inchiesta. Sulla vicenda al lavoro la squadra mobile di Ferrara.