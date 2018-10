26 ottobre 2018- 13:40 Partorisce in strada a Caracas, non aveva soldi per ospedale

(AdnKronos) - Stamattina una donna ha partorito in strada a Caracas, sulla centrale Avenida Universidad. A pubblicare la notizia è stato il giornalista Carlos Julio Rojas spiegando, sul suo profilo Twitter, che la partoriente non aveva i soldi per dare alla luce suo figlio in un ospedale si legge su e-nacional.com.Secondo quanto si legge a un certo punto la donna, in preda alle contrazioni, non riusciva più a camminare per il dolore. Le sue grida hanno attirato l'attenzione dei passanti che, una volta avvicinati, hanno iniziato ad aiutarla."Fai un respiro profondo", "Calmati, partorirai e tutto andrà bene", le dicevano. Rojas ha riferito che i funzionari della polizia nazionale boliviana (PNB) hanno poi trasferito la donna, che in quel momento era sola, in un centro sanitario per essere curata.