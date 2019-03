4 marzo 2019- 17:44 Pasqua Vigneti: fatturato in crescita a 55 mln, in quattro anni +55%

Milano, 4 mar. (AdnKronos) - Continua la crescita dei ricavi di Pasqua Vigneti e Cantine. Il fatturato consolidato della storica azienda veneta raggiunge i 55 milioni circa nel 2018, in crescita del 9,5% rispetto al 2017, mantenendo invariato il numero di bottiglie prodotte. Negli ultimi quattro anni la crescita è stata del 55%, da 35 a 54,7 milioni nel periodo 2014-2018. I mercati presidiati dalle controllate (Pasqua Usa e Pasqua Asia) spiccano per la crescita di fatturato a doppia cifra (rispettivamente +16% e +68,5%), mentre i ricavi del mercato domestico sono in aumento dell'11,8%. Anche i margini sono positivi: l'ebitda è confermato al 10% sui ricavi (5,5 mln) e le aree che registrano nel 2018 le migliori performance sono, oltre a Usa e Asia, anche Germania (+14%), Danimarca (+13,6%), Belgio (+16,7%), Olanda (+ 54%). E’ particolarmente interessante il caso del mercato cinese, dove 772 milioni di persone hanno accesso al web:una recente analisi di WineMonitor Nomisma analizzando la presenza del vino italiano sul portale JD.com, la più grande piattaforma cinese di ecommerce per fatturato, rileva per il comparto amarone le prime top reference in termini di prezzo siano tutte a marchio Pasqua (Amarone Famiglia Pasqua 2013; Amarone famiglia Pasqua 2003; Amarone Mai Dire Mai 2010). "Stiamo investendo in qualità sia in termini di vigneto che di tecnologia che di risorse umane. Abbiamo potenziato il team che lavora a Verona ma anche assunto nuove risorse in Asia e Usa", ha commentato il presidente Umberto Pasqua.