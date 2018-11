14 novembre 2018- 15:07 Pasta Zara: Donazzan, bene accordo per rilancio e grazie a senso responsabilità delle parti

Venezia, 14 nov. (AdnKronos) - L’assessore regionale al lavoro Elena Donazzan plaude al raggiunto accordo per Pasta Zara, il pastificio di Riese Pio X (Treviso) che ha stabilimenti anche a Muggia (Trieste) e Rovato (Brescia) ed è leader nel mondo per esportazione di pasta italiana. “Ora è possibile guardare al rilancio industriale del gruppo e alla tenuta dei livelli occupazionali - commenta l’assessore - grazie al senso di responsabilità e al forte attaccamento alla azienda di cui hanno dato prova i dipendenti, i primi a credere nella realtà industriale del gruppo veneto, che rappresenta uno dei gioielli del Made in Italy”.“La Regione Veneto – ricorda l’assessore – ha seguito la vertenza sin dall’inizio e ha partecipato attivamente e con discrezione, attraverso l’Unità di crisi aziendali, territoriali e settoriali, per risolvere i nodi critici e facilitare il dialogo tra le parti. Un lavoro facilitato – sottolinea Donazzan - dalla comune condivisione dell’obiettivo finale, quello della difesa dell’azienda”.