14 novembre 2018- 10:50 Pasta Zara: sindacati, firmato accordo per rilancio gruppo

Roma, 14 nov. (AdnKronos) - Al via il rilancio di Pasta Zara. Dopo alcuni mesi di trattative, nell’ultimo incontro che si è tenuto ieri presso l’unione degli industriali di Treviso, a fronte della presentazione di un piano industriale chiaro e definitivo, Fai, Flai e Uila sono giunte ad un accordo con il gruppo per il rilancio delle attività industriali e per la gestione del piano concordatario che dovrà prevedere una sostanziale riduzione del costo del lavoro, oltre ad un generale miglioramento delle efficienze produttive. Ad annunciarlo sono le tre sigle in una nota unitaria. L’azienda ha annunciato che sarà prevista, una volta approvato il piano dall’assemblea dei creditori, la cessione di un ramo d’azienda, nello specifico lo stabilimento di Muggia (TS) ad un importante player mondiale il cui nome è ancora coperto da riservatezza, mentre gli stabilimenti di Riese Pio X e Rovato rimarranno in capo al gruppo Pasta Zara. L’accordo prevede la sospensione del pagamento del premio per obiettivi per tutta la durata del piano concordatario, mentre rimangono invariate le indennità legate ai turni pattuite nei vari siti produttivi, per quanto riguarda lo stabilimento di Riese Pio X è previsto l’avvio del ciclo continuo con un conseguente incremento del personale.