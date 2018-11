14 novembre 2018- 10:50 Pasta Zara: sindacati, firmato accordo per rilancio gruppo (2)

(AdnKronos) - Viene inoltre costituito un coordinamento nazionale delle Rsu con il compito di monitorare l’avanzamento del progetto legato al piano concordatario e di ridefinire, al raggiungimento del 10% dell’Ebitda un eventuale nuovo premio per obiettivi anche prima della scadenza del piano stesso. Sul piano occupazionale si dovrà avviare in sede locale un confronto solo per l’area impiegatizia di Riese Pio X con lo scopo di salvaguardare i livelli occupazionali. Fai, Flai e Uila, concludono le tre federazioni di categoria, giudicano positiva l’intesa raggiunta, anche a fronte delle richieste iniziali di Pasta Zara che prevedevano drastici tagli anche di istituti legati al contratto nazionale.