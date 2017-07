PAVIA: CERCA DI SEDARE LITE, UCCISO CON COLPO DI PISTOLA A GARLASCO

10 luglio 2017- 21:28

Milano, 10 lug. (AdnKronos) - Ha cercato di dividere due persone che stavano litigando, ma è finito lui stesso vittima della lite, raggiunto da un colpo di pistola sparato a bruciapelo. E' accaduto nel tardo pomeriggio di oggi a Garlasco, in provincia di Pavia. A sparare un uomo di circa 40 anni che è stato raggiunto e arrestato dai carabinieri di Vigevano. Non ce l'ha fatta invece l'uomo che è intervenuto per sedare il diverbio, che è morto in ospedale.