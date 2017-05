PAVIA: CONTROLLI ANTIDROGA DEI CARABINIERI, DUE ARRESTI E DUE DENUNCE

6 maggio 2017- 18:05

Milano, 6 mag. (AdnKronos) - Due arresti, due denunce e tre persone segnalate all'autorità amministrativa. E' il bilancio dei controlli antidroga dei carabinieri di Pavia condotti ieri con il supporto del secondo nucleo elicotteri di Orio al Serio (Bg). Tra le persone arrestate, un 38enne di origine romena senza fissa dimora, gravato da precedenti di polizia, che alla richiesta dei militari ha esibito un documento con false generalità. Non convinti, i militari hanno approfondito i controlli scoprendo che su di lui pendeva un ordine di carcerazione emesso dalla procura di Pavia. L'uomo doveva scontare una pena di reclusione di 3 anni e 11 mesi per reati contro l’amministrazione della giustizia e la fede pubblica. Per lui è scattata anche una denuncia per false attestazioni sulle proprie generalità.A finire in manette, poi, anche un 29enne originario del Marocco, irregolare e con precedenti di polizia, per lo spaccio di due grammi di cocaina.