PAVIA: CONTROLLI ANTIDROGA DEI CARABINIERI, DUE ARRESTI E DUE DENUNCE (2)

6 maggio 2017- 18:06

(AdnKronos) - Durante i controlli, i carabinieri hanno bloccato e denunciato anche un 34enne che all'interno della propria auto nascondeva una katana di 103 centimetri di lunghezza e due grammi di cocaina. Per lui anche una segnalazione all'autorità amministrativa per detenzione per uso personale di stupefacente. Lo stesso provvedimento è scattato anche per altre due persone: si tratta di un 37enne trovato in possesso di un grammo di hashish e un 21enne trovato in possesso di due grammi hashish. I militari hanno infine recuperato e sottoposto a sequestro un grammo di cocaina, 3 telefoni cellulari e 3 bilancini di precisione.