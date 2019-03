8 marzo 2019- 19:31 Pavia: era ricercato dall’Interpol per traffico di stupefacenti, arrestato

Milano, 8 mar. (AdnKronos) - Un uomo di 54 anni originario della provincia pavese, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dagli uomini della polizia stradale di Pavia in esecuzione ad un mandato di arresto europeo spiccato dalla Francia nei primi giorni di marzo. Qualche anno fa, l'uomo era stato fermato dalla gendarmeria francese alla guida di un'auto a bordo della quale era stato trovato un chilogrammo di droga, nascosta all’interno di una intercapedine. Accusato di traffico internazionale di stupefacenti, era stato condannato ad un anno di reclusione, in contumacia. Divenuta definitiva la sentenza, la Francia ha quindi spiccato un mandato di arresto europeo e ha interessato l’Interpol per le ricerche. Gli uomini della polizia stradale di Pavia, che proprio nei giorni scorsi stavano effettuando accertamenti sul conto del 54enne, verificata la segnalazione nella banca dati dell’Interpol ed acquisito tramite il servizio per la cooperazione internazionale di polizia di Roma il mandato di arresto francese, lo ha rintracciato e arrestato. Le autorità francesi otterranno l’autorizzazione all’estradizione dell'uomo al termine della procedura che prevede la convalida della corte di appello, di concerto con il ministero della giustizia.