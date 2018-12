10 dicembre 2018- 15:27 Pavia: Gelmini, spray urticante moda stupida

Roma, 10 dic. (AdnKronos) - “Sono una trentina i ragazzi soccorsi a causa di uno spray al peperoncino in una scuola superiore di Pavia. Per fortuna, nessuno è grave. Questa dello spray urticante è una moda stupida...Ma la tragedia di Ancona non ci ha insegnato nulla?” Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera.