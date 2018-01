PAVIA: GRIMOLDI (LEGA), GRAVISSIMO CHE SITO INCENDIO NON FOSSE NOTO

4 gennaio 2018- 18:37

Milano, 4 gen. (AdnKronos) - "E' gravissimo che la Prefettura di Pavia dica che il capannone con i rifiuti andato a fuoco ieri notte a Corteolona non fosse censito tra i diversi impianti di stoccaggio del territorio provinciale. Questo significa che il territorio pavese non viene adeguatamente monitorato dalle forze dell'ordine se nessuno si accorge di un deposito di rifiuti abusivo dove saranno transitati parecchi mezzi per scaricare". Lo afferma Paolo Grimoldi, segretario della Lega Lombarda e deputato della Lega."Questa vicenda conferma che occorrono più uomini e mezzi per pattugliare i territori lombardi e che occorre maggiore attenzione delle Prefetture che invece stanno solo occupandosi di trovare sistemazioni per gli immigrati richiedenti asilo", conclude l'esponete del Carroccio.