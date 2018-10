11 ottobre 2018- 08:50 Pavia: incendio discarica Corteolona, sei arrestati

Milano, 11 ott. (AdnKronos) - Arrestati in sei, cinque italiani e un rumeno, per l'incendio della discarica abusiva di Corteolona, in provincia di Pavia. Sono accusati di incendio doloso, gestione illecita di rifiuti e attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti. Il capannone industriale dove erano accatastati rifiuti pericolosi aveva preso fuoco a gennaio di quest'anno, causando la dispersione di sostanze nocive, tra cui diossina, nell'aria. Sono stati i carabinieri forestali di Milano e di Pavia e della compagnia di Stradella a eseguire stamattina l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Milano. Gli arrestati hanno un'eta compresa tra i 40 ed i 55 anni. Le indagini, dirette dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Milano, in collaborazione con la Procura di Pavia, hanno permesso di individuare l’organizzatore, che si occupava di smaltire i rifiuti, chi trasportava i rifiuti nel capannone di Corteolona, i titolari di impianti compiacenti da cui i rifiuti provenivano e anche gli esecutori materiali dell’incendio. Ulteriori dettagli nel corso della conferenza stampa prevista per le ore 12 in sala stampa al comando Provinciale di Milano.