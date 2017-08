PAVIA: MADRE E FIGLIO SEGREGATI IN GARAGE PER LA PENSIONE, COPPIA IN ARRESTO

1 agosto 2017- 09:37

Milano, 1 ago. (AdnKronos) - Schiavizzati e segregati in una garage di 42 metri quadrati per consentire a una coppia di conviventi di vivere con la loro pensione. Si tratta di una madre e di un figlio, che vivevano da tempo in condizioni disumane. I carabinieri di Pavia hanno arrestato la coppia che li costringeva in queste condizioni a Cozzo, in provincia di Pavia. I reati a loro carico sono maltrattamenti in famiglia, sequestro di persona, riduzione in schiavitù, circonvenzione di incapace e abbandono di persona incapace. (segue)