5 marzo 2019- 21:51 Pavia: maxi sequestro di costumi e giochi di carnevale, 2 persone denunciate

Milano, 5 mar. (AdnKronos) - Maxi sequestro della guardia di finanza di Pavia che in occasione delle festività del carnevale ha organizzato un piano di interventi finalizzato alla lotta alla contraffazione, alla tutela del made in Italy e alla sicurezza dei prodotti. Circa 750 i prodotti sequestrati in svariati punti vendita sparsi su tutto il territorio della provincia, gestiti da soggetti di nazionalità cinese. Maschere di carnevale, costumi, occhiali e altri oggetti, oltre ad essere sprovvisti del marchio 'CE', mancavano di indicazioni in lingua italiana utili per garantire la sicurezza dei consumatori. I titolari dei negozi controllati sono stati multati con sanzioni per un totale di oltre 200mila euro e due di loro sono stati anche denunciati per aver posto in commercio prodotti aventi marchi e loghi contraffatti.