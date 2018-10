27 ottobre 2018- 16:05 Pavia: non si ferma all'alt e provoca incidente, denunciato

Milano, 27 ott. (AdnKronos) - Lo hanno sorpreso in una zona di spaccio a bordo di un'auto, ma quando gli hanno intimato l'alt, ha ingranato la marcia tentando la fuga. Ne è nato un inseguimento rocambolesco terminato solo quando l'auto uìin fuga si è schiantata contro un furgone. E' accaduto nel tardo pomeriggio di ieri a Parona, nel Pavese, a un giovane di 30 anni che è stato denunciato.Tutto è iniziato in una delle zone limitrofe ai boschi di Gambolò, dove i carabinieri stavano svolgendo un servizio di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. Attività, questa, intensificata dopo la scoperta che proprio qui numerosi studenti, dopo l’orario scolastico, venivano ad approvvigionarsi di droga. In tale contesto, i militari hanno visto uscire un'auto da una delle strade di interesse e hanno deciso di sottoporre il giovane conducente a un controllo. Così hanno intimato l’alt, ma il ragazzo non si è fermato; anzi, ha schiacciato l'acceleratore, zigzagando a grande velocità, per darsi alla fuga.