27 ottobre 2018- 16:05 Pavia: non si ferma all'alt e provoca incidente, denunciato (2)

(AdnKronos) - Quindi ha imboccato una strada bianca di campagna, ma i carabinieri sono riusciti ad intercettarlo nell’abitato di Cilavegna. Il giovane non si è arreso, ha innestato la retromarcia, poi ha superato la pattuglia, invadendo il marciapiede, e oltrepassando a tutta velocità il semaforo, che in quel momento era rosso, è finito contro un furgone. Il 30enne è stato trasportato all’ospedale civile di Novara, dove è stato ricoverato in prognosi riservata per una frattura allo sterno, un trauma cranico e altre patologie minori. E' risultato positivo alla cocaina. Per lui è scattata una denuncia in stato di libertà per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e per guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti. A suo carico, inoltre, sono state elevate svariate contravvenzioni al codice della strada.