25 aprile 2018- 12:36 Pavia: piazzata nella notte svastica in legno di fronte a scuola, rimossa

Milano, 25 apr. (AdnKronos) - I carabinieri della stazione di Broni, nella provincia pavese, sono intervenuti stamane per rimuovere una svastica in legno piazzata durante la notte di fronte a una scuola elementare di via De Gasperi.L'intervento, spiegano i militari, è avvenuto all'incrocio con via Turati, nei pressi della rotonda, dove "ignoti avevano posizionato un manufatto in legno con piedistallo, delle dimensioni di 79 x 67 centimetri, raffigurante una svastica nazista". L’oggetto, "ipoteticamente configurante il reato di apologia al nazismo", è stato subito rimosso e sottoposto a sequestro da parte dei carabinieri che ora stanno esaminando le immagini riprese dalle telecamere presenti nella zona per identificare gli autori del gesto.