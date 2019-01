8 gennaio 2019- 19:18 Pavia: picchia e minaccia ex moglie per farsi dare soldi, arrestato

Milano, 8 gen. (AdnKronos) - Ha aggredito e picchiato la ex moglie per farsi dare del denaro, le ha distrutto l'auto e poi ha ingerito dei farmaci. Questa la giornata di follia di un 62enne, che ieri è stato arrestato dalla polizia. E' accaduto a Pavia.Il personale della squadra mobile e della volante della questura è intervenuto nel pomeriggio di ieri in casa di una 49enne che aveva chiesto aiuto spiegando di essere stata aggredita e sequestrata dall'ex marito, da cui era separata dallo scorso mese di aprile. Sul posto, gli agenti hanno trovato la donna con delle manette ai polsi, un nastro adesivo a bendarle gli occhi e il viso tumefatto. L'uomo l'aveva attesa all'ingresso della sua abitazione, sorprendendola alle spalle. Sotto la minaccia di una pistola, l'aveva costretta a seguirlo in ascensore, dove l'aveva ammanettata e bendata, poi all'interno dell'appartamento, puntandole addosso l'arma da fuoco ed un machete. Quindi l'aveva colpita con un pugno al volto, causandole la frattura del setto nasale, e aveva tentato di costringerla ad effettuare un bonifico on-line. Tentativo non riuscito per l'intervento della volante e del nuovo convivente della donna.