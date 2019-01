8 gennaio 2019- 19:18 Pavia: picchia e minaccia ex moglie per farsi dare soldi, arrestato (2)

(AdnKronos) - Proprio quest'ultimo ha riferito agli agenti che il 62enne, dal suo ritorno in Italia dopo un periodo trascorso all'estero, aveva cominciato a perseguitare la donna; motivo per cui aveva preso l'abitudine di accompagnarla sia al lavoro che negli altri spostamenti quotidiani. E quando ciò non era possibile, rimaneva comunque in contatto telefonico con lei. E questo sistema gli aveva permesso di ascoltare in diretta ciò che stava accadendo e correre in suo soccorso.Udite le urla, l'uomo si è precipitato in casa della compagna e fingendosi poliziotto è riuscito ad entrare e ad allontanare il 62enne. Poi ha chiesto l'intervento della polizia che ha bloccato l'aggressore accompagnandolo in questura. Il 62enne, nel frattempo, aveva danneggiato l'auto della ex, frantumandone il parabrezza ed il lunotto posteriore con una bottiglia di vetro. Per lui è scattato l'arresto. Dovrà rispondere di sequestro di persona, lesioni aggravate, detenzione e porto di arma clandestina e danneggiamento. L'uomo ha ingerito dei farmaci e si trova ora ricoverato presso l'ospedale San Matteo dove è piantonato, in attesa di essere trasferito presso la locale casa circondariale.