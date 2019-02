9 febbraio 2019- 12:54 Pavia: prestava soldi con tassi da usura, arrestato

Milano, 9 feb. (AdnKronos) - Prestando soldi a usura a persone in difficoltà economiche aveva dato vita a un giro d'affari da molte migliaia di euro. Fino a quando è stato scoperto e arrestato. E' accaduto a Pavia a un 50enne di origine dominicana, nei confronti del quale è stata emessa un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari.Le indagini, condotte dagli uomini della squadra mobile coordinati dal pm Valeria Biscottini, hanno consentito di ricostruire i movimenti del 50enne sudamericano, conosciuto come 'Vinicio', che prestava denaro a connazionali conosciuti tramite il classico 'passa parola'. Un giro particolarmente fiorente, secondo gli investigatori, dal momento che le persone in difficoltà economica non avevano la possibilità di accedere a regolare linee di credito. Una volta consegnato il contante ai connazionali, l'uomo faceva sottoscrivere loro una sorta di scrittura privata attestante il debito contratto, chiedendo poi la restituzione rateale della quota d'interesse, fermo restando la quota capitale, con continue pressioni in caso di inottemperanza o di mancata restituzione. L'obiettivo era quello di realizzare un piano di restituzione frazionato, con interessi tali da non avere mai fine. Attraverso una serie di pedinamenti e verifiche tecniche, gli investigatori hanno scoperto che incontri e somme avevano un'intensità tale, degna di una ufficiale attività commerciale. A conclusione delle indagini si è quindi provveduto a dare esecuzione al provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria e ad effettuare numerose perquisizioni, in casa dell'uomo e di soggetti ritenuti a lui vicini. Nella sua abitazione, gli agenti hanno trovato diversi libri mastri, oltre a contanti per 22mila euro, probabile provento dell'attività.