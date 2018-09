27 settembre 2018- 14:08 Pavia: sfruttavano richiedenti asilo per la vendemmia, 2 arresti e 2 denunce

Milano, 27 set. (AdnKronos) - Due persone sono state arrestate e altre due denunciate perché sfruttavano richiedenti asilo per lavorare alla raccolta dell’uva all'interno di alcune aziende vitivinicole del pavese. E' accaduto nella mattinata di ieri.A finire in manette due uomini, un 39enne e un 41enne di origine indiana, sorpresi dai carabinieri alla guida di due furgoni mentre trasportavano 16 giovani richiedenti asilo in alcune aziende vitivinicole della zona. I lavoratori, tutti cittadini extracomunitari di origine africana, domiciliati in diversi centri di accoglienza ubicati in provincia di Piacenza, erano stati assunti occasionalmente da una cooperativa di quella città che fornisce manovalanza agricola. Da tempo i due arrestati erano tenuti sotto controllo dai carabinieri di Montù Beccaria che ieri, durante un mirato servizio coordinato a largo raggio, condotto insieme ai colleghi del nucleo ispettorato lavoro di Pavia, al personale dell'ispettorato del lavoro di Pavia e ai militari della compagnia di Stradella, li hanno intercettati in strada e bloccati. (segue)