27 settembre 2018- 15:15 Pavia: sfruttavano richiedenti asilo per la vendemmia, 2 arresti e 2 denunce (2)

Milano, 27 set. (AdnKronos) - Le indagini hanno permesso di accertare che i due caporali, oltre a reclutare e percepire in nero parte del compenso direttamente dai lavoratori, esponevano questi ultimi a situazioni di pericolo, considerate le condizioni di trasporto e le caratteristiche delle prestazioni da intraprendere, dovendo tutti essere impiegati nella raccolta dell’uva per l’intera giornata.Contestualmente ai due arresti, sono stati denunciati a piede libero altri due altri soggetti di nazionalità indiana, rispettivamente presidente e vicepresidente di una società cooperativa di Piacenza, per aver reclutato i lavoratori in condizioni di sfruttamento, con una retribuzione inferiore a 5 euro l'ora, approfittando del loro stato di bisogno. Complessivamente sono stati identificati e controllati 68 lavoratori stranieri, prevalentemente di origine asiatica e africana ed è stata elevata una contravvenzione al Codice della strada. Sono ancora in corso di valutazione le posizioni dei titolari delle aziende agricole, nonché la contestazione di ulteriori violazioni in materia di lavoro.