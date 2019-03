8 marzo 2019- 19:26 Pavia: vendeva pneumatici usati su web, denunciato gommista abusivo

Milano, 8 mar. (AdnKronos) - Vendeva pneumatici usati sul web senza avere alcuna autorizzazione. Per questo un gommista abusivo di 39 anni è stato denunciato. E' accaduto a Pavia.Le indagini, condotte dalla polizia stradale in collaborazione con la polizia locale, hanno permesso di ricostruire l'attività del trentanovenne che, tramite inserzioni sul web, vendeva pneumatici usati per autoveicoli, per mezzi industriali e mezzi agricoli, presso la propria abitazione avente destinazione residenziale. Gli pneumatici, oltre 300, sono stati sottoposti a sequestro e l'uomo denunciato per reati ambientali e per le violazioni al testo unico edilizia da parte della polizia locale. L’attività di indagine è ancora in corso per il riscontro di altre forme di irregolarità e di abusivismo.