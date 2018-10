7 ottobre 2018- 13:42 Pd: 13 e 14 la 'piazza grande' di Zingaretti, oltre 2000 adesioni/Adnkronos (3)

(AdnKronos) - Nei giorni scorsi c'è anche stato il sorprendente endorsement di uno dei testimonial più noti del renzismo, Oscar Farinetti: "Continuo a voler bene a Matteo, ma Nicola Zingaretti lo voterei. Lo conosco personalmente, secondo me sarebbe un’ottima pedina. Se ci fossero le primarie ora voterei lui, senza turarmi il naso", ha detto il fondatore di Eataly. Settimane fa a Rolling Stone anche Tommaso Paradiso, frontman dei The Giornalisti, si era espresso a favore di Zingaretti.L'appuntamento all'ex-Dogana è articolato in due giornate. Si comincia sabato mattina e alle 11 ci sarà 'Piazza Municipio: gli amministratori per l’Italia nuova' mentre nel pomeriggio partiranno i le 10 'piazze tematiche': economia, ambiente, lavoro; welfare e integrazione; democrazia, partecipazione, legalità; europa, mondo; conoscenza, scuola, università; mezzogiorno; cultura; sicurezza; politiche di genere e diritti; web, social, comunicazione. Alle 18 Nando Dalla Chiesa parlerà di 'Se la mafia è un movimento. Suggerimenti per un paese senza bussola'. Domenica mattina sono previsti gli interventi di alcuni ospiti e quindi le conclusioni di Zingaretti alle 12. Nei prossimi giorni, martedì o mercoledì, ci sarà una conferenza stampa per tutti i dettagli dell'evento.