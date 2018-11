25 novembre 2018- 13:27 Pd: 400 Comitati #RitornoalFuturo, a marzo evento nazionale/Adnkronos (2)

(AdnKronos) - Un modo anche per incrociare la 'reazione' al governo Lega-5 Stelle, dalla piazza di Torino sulla Tav a quelle contro il ddl Pillon, che al momento nascono in modo autonomo rispetto al Pd. E proprio Torino è stata una delle prime tappe del tour che Scalfarotto sta facendo per organizzare la rete dei Comitati in tutta Italia. "A Torino abbiamo fatto un'iniziativa sull'Europa con Gozi e sono rimasto colpito dall'attenzione con cui le persone si informavano sugli effetti della Brexit, le ripercussioni di un eventuale uscita dall'euro. Voglia di informarsi vs fake news. Anche questo sono i Comitati". Un'analoga iniziativa verrà fatta nei prossimi giorni a Roma, con Luigi Marattin, dedicata alla manovra e gli effetti delle possibili sanzioni Ue. Il primo appuntamento nazionale però non si farà prima della prossima primavera.