25 novembre 2018- 13:27 Pd: 400 Comitati #RitornoalFuturo, a marzo evento nazionale/Adnkronos (3)

(AdnKronos) - "Questi mesi sono dedicati alla formazione e all'avvio dei Comitati, poi in primavera, in vista delle europee, faremo un evento nazionale. Nessuna sovrapposizione con il congresso Pd", spiega Scalfarotto. Ma come si finanziano i Comitati? "Tutto autofinanziamento". Con un'attenzione particolare alla trasparenza: "Ognuno mette la quota per se'. Vogliamo evitare il rischio che qualcuno si 'compri' 50 quote e metta su un Comitato. Ogni iscritto versa con la propria carta di credito". "Al momento -spiega Scalfarotto- le spese non sono molte. Quasi tutte sono legate al sito che stiamo facendo implementare dallo sviluppatore per creare una piattaforma web che connetta tutti i Comitati in giro per l'Italia. Con una quota minima d'iscrizione che parte da 5 euro, riusciamo a coprire tutto".