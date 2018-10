9 ottobre 2018- 19:52 Pd: 4 piazze tematiche verso Forum

Roma, 9 ott. (AdnKronos) - "In vista del Forum per l’Italia che si terrà a Milano alla fine del mese, il Partito democratico promuove in tutta Italia una serie di appuntamenti di confronto su temi fondamentali: Europa, Lavoro, Ambiente, Immigrazione. L’elaborazione della proposta politica dei dem avverrà con appuntamenti aperti al contributo dei militanti, delle associazioni, ai mondi del sociale, delle imprese e delle professioni". Si legge in una nota del Pd. Venerdì 12 ottobre a Palermo presso il Teatro Santa Cecilia dalle ore 14 si terrà “Europa al lavoro! Noi al lavoro per l’Europa”, la prima piazza tematica che affronterà il macrotema dell’Europa. Il secondo appuntamento è fissato per il 15 ottobre a Torino, dove presso il centro ‘SocialFare’ a partire dalle ore 10 si approfondiranno tematiche sociali, dal lavoro all’istruzione, dalla salute al welfare con la piazza “Non si nasce uguali, si diventa uguali”. La terza piazza tematica si riunirà a Roma mercoledì 17 ottobre per un confronto sulla sostenibilità ambientale dal titolo “Insieme per un futuro sostenibile - Agenda 2030 per trasformare l’Italia”. L’appuntamento è per le ore 15 presso la sede nazionale del Partito democratico. Il 19 ottobre, a Napoli alle ore 10 presso la sala consiliare, si riunirà la piazza tematica “Immigrazione e cittadinanza: uscire dall’emergenza, restituire legalità”.