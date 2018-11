17 novembre 2018- 17:23 Pd: 551 sindaci a sostegno Minniti, serve guida forte e autorevole

Roma, 17 nov. (AdnKronos) - Sono 551 i sindaci che hanno firmato l’appello per sostenere la candidatura di Marco Minniti a segretario nazionale del Pd, chiedendo "una guida forte e autorevole, per un’opposizione netta e per un’alternativa riformista e di popolo”. Lo rende noto il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, in un tweet nel quale aggiunge che “oltre ai sindaci, altri 200 amministratori regionali e comunali stanno sottoscrivendo l’appello. E la raccolta va avanti”. "Non possiamo affrontare questa fase -si legge tra l'altro nell'appello- con una contrapposizione personalistica, nè con una miriade di candidati e autocandidature che ci farebbero frantumare. Abbiamo bisogno di individuare un profilo forte e autorevole contro l’incompetenza e l’estremismo gialloverde. Crediamo pertanto che Marco Minniti, figura dal netto profilo democratico e unitario, potrebbe essere la figura giusta per guidare il nostro partito".