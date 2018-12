16 dicembre 2018- 13:35 Pd: 6 in corsa tra ritiri e new entry, mappa dem verso il congresso/Adnkronos (2)

(AdnKronos) - Nella mappa del congresso dem con Zingaretti si sono schierati alcuni big, qualche fedelissimo renziano, intere correnti come Areadem di Dario Franceschini che è passata quasi in toto con il governatore del Lazio. Come l'ex-premier Paolo Gentiloni. Gli ex-ministri Andrea Orlando e Roberta Pinotti, l'ex-capogruppo al Senato, Luigi Zanda. Big e capicorrente, da cui parte una filiera che si ramifica sul territorio, tra dirigenti e amministratori locali: l'appello per il presidente della Regione Lazio è stato sottoscritto da oltre 200 sindaci. Fino ad arrivare a 'pescare' anche nella cerchia dei renziani della prima ora. E' il caso di Rosa Maria Di Giorgi, ex-vicepresidente del Senato, o Elisabetta Gualmini, vicepresidente dell'Emilia-Romagna, che si sono congedate dal loro passato di ultra-renziane e sono sbarcate sul fronte Zingaretti. Alla Camera punto di riferimento della mozione è Paola De Micheli, ex-area Martina e ex-commissario per il terremoto, quindi i deputati di Areadem a partire da Franceschini e Piero Fassino passando per Chiara Braga e Alberto Losacco, Andrea Orlando e i suoi come Michele Bordo, Roberto Morassut (area Veltroni). Al Senato con Zingaretti sono schierati Franco Mirabelli, Bruno Astorre, Monica Cirinnà, Antonio Misiani, Anna Maria Parente, l'ex-ministro Roberta Pinotti.