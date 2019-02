24 febbraio 2019- 13:49 Pd: -7 a primarie, truppe in campo per nuovo segretario/Adnkronos

Roma, 24 feb. (AdnKronos) - Una settimana alle primarie del Pd. A un anno esatto dalla rovinosa sconfitta delle politiche 2018. Ci sono voluti 12 mesi ma nella tarda serata di domenica prossima, i dem avranno un nuovo segretario. Forse. Nicola Zingaretti è il favorito. I sondaggi in mano ai suoi lo danno sopra il 50%. Ma se il governatore del Lazio non raggiungerà la soglia, sarà l'assemblea dem a decidere con i suoi mille delegati. Tutto in mano alle correnti, insomma, e chissà come andrà a finire. Come è stato per la fase del congresso riservata agli iscritti, Maurizio Martina dovrebbe piazzarsi secondo con Roberto Giachetti a seguire. Sebbene la sensazione in ambienti dem è che i consensi del 'turborenziano' possano salire ai gazebo. Complice anche la vicenda giudiziaria che ha colpito i genitori di Matteo Renzi. C'è chi scommette in un effetto solidarietà all'ex-segretario e Giachetti, da candidato 'alfiere' del renzismo, potrebbe beneficiarne. Renzi che voterà alle primarie, non appoggia ufficialmente nessun candidato, Giachetti compreso. Ma il sostegno al vicepresidente della Camera è arrivato dal cuore del 'giglio magico' con l'endorsement di Maria Elena Boschi di alcuni giorni fà. L'altro 'dioscuro' del renzismo, ovvero Luca Lotti, ha scelto un'altra strada con il sostegno a Martina. Un sostegno che però ha provocato tensioni nella mozione. Matteo Richetti in un vocale ai suoi, diventato pubblico, ha mandato letteralmente a cag... Martina per via della composizione delle liste per l'assemblea: fuori gli esponenti dem vicini a Richetti per far posto alle candidature decise da Lotti e Lorenzo Guerini.