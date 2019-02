24 febbraio 2019- 13:49 Pd: -7 a primarie, truppe in campo per nuovo segretario/Adnkronos (4)

(AdnKronos) - A livello parlamentare per il governatore del Lazio si stanno impegnando big come Paolo Gentiloni e Dario Franceschini che ha portato la sua componente Areadem quasi in toto sul governatore del Lazio. E poi gli ex-ministri Andrea Orlando, Roberta Pinotti, Marianna Madia, l'ex-capogruppo al Senato, Luigi Zanda. E soprattutto c'è Marco Minniti, il candidato sul quale avevano puntato i renziani confluiti su Martina dopo il ritiro dell'ex-titolare del Viminale. Dal bacino renziano, Zingaretti ha raccolto il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, ma anche personalità schierate da sempre con il senatore di Rignano come Rosa Maria Di Giorgi, ex-vicepresidente del Senato, o Elisabetta Gualmini, vicepresidente dell'Emilia-Romagna. Alla Camera punto di riferimento della mozione è Paola De Micheli, ex-area Martina e ex-commissario per il terremoto, quindi i deputati di Areadem a partire da Franceschini e Piero Fassino passando per Chiara Braga, Alberto Losacco, Anna Rossomando, e poi Andrea Orlando e i suoi come Michele Bordo, Roberto Morassut (area Veltroni). Al Senato con Zingaretti sono schierati Franco Mirabelli, Bruno Astorre, Monica Cirinnà, Antonio Misiani, Anna Maria Parente, l'ex-ministro Roberta Pinotti. Con Zingaretti si è schierato anche Francesco Boccia, arrivato quarto nella fase del congresso degli iscritti. Martina ha invece ottenuto l'appoggio di Maria Saladino, arrivata ultima nei congressi di circolo.Tra i sindaci per Zingaretti spicca quello di Bologna, Virginio Merola, mentre tra i presidenti di regione c'è il sostegno di Michele Emiliano e Stefano Bonaccini.