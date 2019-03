4 marzo 2019- 12:46 Pd: 9.389 voti in primarie estero, Zingaretti al 58,4%

Roma, 4 mar. (AdnKronos) - Hanno votato in 9.389 nelle primarie Pd all'estero. Cinque circoscrizioni (Europa 1 e 2, America del Nord e del Sud, Asia) per 141 seggi con l'elezione di 58 delegati in assemblea nazionale. I dati, diffusi dal comitato Zingaretti, sono su quasi il totale dei voti scrutinati. Queste le percentuali: Nicola Zingaretti al 58,4%, Maurizio Martina al 33 e Roberto Giachetti all'8,5%.