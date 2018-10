25 ottobre 2018- 17:52 Pd: a Milano nel week end il Forum per l'Italia

Milano, 25 ott. (AdnKronos) - Si svolgerà al The Mall di Milano, in piazza Alvar Aalto, sabato 27 e domenica 28 ottobre, il Forum per l’Italia organizzato dal Partito democratico. Sabato, dalle 10.30, i lavori saranno introdotti da Tommaso Nannicini, responsabile in segreteria nazionale per il Forum. Interverranno tra gli altri anche Enrico Giovannini, Lucrezia Reichlin, Mauro Calise. Nel pomeriggio si discuterà di Europa dalle 16 con Pedro Sanchez, Presidente del governo della Spagna e segretario del Psoe, Federica Mogherini Alto Rappresentante per gli Affari Esteri Ue e Frans Timmermans, primo vicepresidente della Commissione Europea. Concluderà 'La sinistra nel nuovo secolo', con Walter Veltroni.Il Forum riprenderà domenica, alle 9.30, con i saluti di Giuseppe Sala, sindaco di Milano. Interverranno, tra gli altri, Massimo Cacciari e Leonardo Becchetti e la mattinata si concluderà con l’intervento del segretario nazionale del Pd Maurizio Martina. Sarà possibile seguire l’evento in diretta streaming sul sito del Pd, all’indirizzo www.partitodemocratico.it e sulla pagina Facebook ufficiale del Pd.