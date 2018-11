28 novembre 2018- 14:41 Pd: al via Direzione, si decide su regole congresso

Roma, 28 nov. (AdnKronos) - E' cominciata al Nazareno la Direzione del Pd che dovrà esprimersi sulle regole per il congresso dem. La commissione congresso ha elaborato una proposta che indica, tra l'altro, la data del 3 marzo per le primarie e quella del 2 febbraio per la convenzione nazionale nella quale verranno proclamati i risultati della prima fase congressuale, quella tra gli iscritti. I primi tre candidati passeranno allo step successivo, quello delle primarie.