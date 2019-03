1 marzo 2019- 19:25 **Pd: allarme anche da mozione Martina per voto provincia Roma-Frosinone**

Roma, 1 mar. (AdnKronos) - "I rappresentanti della mozione Martina nella Commissione regionale del Lazio hanno scritto al Segretario regionale e ai Presidenti interessati delle Commissioni per il Congresso per le primarie nelle Province di Frosinone e di Roma (in particolare per Ostia)". Si legge in una nota. “Chiediamo che siano nominati per i seggi presidenti di garanzia scelti tra i componenti delle commissioni, che assicurino piena regolarità nello svolgimento del voto. Il contesto che si registra in quei territori e il precedente dei congressi di Circolo ci ha portati ad assumere preventivamente questa iniziativa". Lo dichiara Andrea De Maria, rappresentante della mozione Martina nella Commissione nazionale per il Congresso."Siamo certi di trovare ascolto in tutte le mozioni congressuali. Crediamo sia importante per tutti che le primarie si svolgano sempre in piena correttezza e trasparenza”.