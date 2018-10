8 ottobre 2018- 19:25 Pd: anche Boccia e 'rottamatore' 30enne, boom candidati per congresso dem

Roma, 8 ott. (AdnKronos) - Uno che di primarie ne ha fatte tante. "Le ho fatte sette volte", dice Francesco Boccia al Corriere. E un 'esordiente', 30enne, proveniente dei Giovani Democratici e che si presenta come un nuovo 'rottamatore': "Dobbiamo liberarci dei dirigenti nazionali che hanno tenuto in ostaggio" il Pd "in questo decennio", scrive Dario Corallo su Fb lanciando la sua candidatura. Con le due new entry di oggi salgono già a 4 i candidati al congresso Pd. Boccia e Corallo si aggiungono a Nicola Zingaretti e Matteo Richetti. E potrebbe unirsi anche Cesare Damiano: "Non escludo di candidarmi", ha detto sabato presentando il programma dei LaburistiDem. Tanti in corsa per un congresso che ancora non ha una data certa. Un boom che alimenta i sospetti di chi, tra i dem, teme che il disegno di rinviare tutto a dopo le Europee. Scrive Roberto Giachetti su twitter: "Un candidato al giorno toglie il congresso di torno! #fuoriladata". Il nodo dovrebbe sciogliersi presto. Dopo i Forum tematici a Milano che dovrebbero essere l'ultimo atto della segreteria di Maurizio Martina. L'evento di fine ottobre sarà preceduto da 4 seminari tematici (a Palermo, Torino, Napoli e Roma) e domani ci sarà un segreteria per ultimare i dettagli. Poi, come annunciato da Martina, dovrebbe esserci l'assemblea nazionale per indire il congresso.