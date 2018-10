8 ottobre 2018- 19:25 Pd: anche Boccia e 'rottamatore' 30enne, boom candidati per congresso dem (2)

(AdnKronos) - Dunque, in campo Francesco Boccia che si candida a 'coprire' l'area di quelli che nel Pd non vedono i 5 Stelle come il male assoluto: con M5S "non è uno scandalo dialogare su alcune misure", ha detto l'esponente Pd vicino a Michele Emiliano precisando però: "Io non sono il candidato di nessuno". La "rottamazione ha fallito clamorosamente, è stato un disastro culturale e politico", ha sottolineato Boccia riferendosi a Matteo Renzi.Eppure la candidatura del giovane Diego Corallo, almeno nei toni, richiama proprio quelli di Renzi quando era 'Il Rottamatore'. Romano, figlio di un cronista parlamentare, iscritto ai Giovani Democratici, Corallo ha lavorato per un paio d'anni nell'ufficio stampa di Martina quando era ministro delle Politiche Agricole. Oggi ha lanciato la sua candidatura con un lungo post su Fb e una foto scattata ieri alla marcia della Pace. "Sono 6 mesi che aspettiamo che qualcuno si renda conto che abbiamo preso il 18%. È inutile dire 'abbiamo capito' se poi ci prepariamo a celebrare Congressi con gli stessi che hanno distrutto tutto. Prima di qualsiasi proposta e di qualsiasi slancio occorre dirci con chiarezza che è necessario un azzeramento di ciò che il Pd è stato fino a oggi". Ed ancora: "Noi siamo un gruppo di persone pronte a candidarsi perché crediamo ancora nelle ragioni fondative di questo Partito. Per farlo dobbiamo liberarci dei dirigenti nazionali che lo hanno tenuto in ostaggio in questo decennio e di quelli intermedi che hanno obbedito a tutto con toni entusiastici in una sindrome di Stoccolma. Lo faremo senza mezzi, contro questo spettacolo ridicolo di dirigenti fallimentari che oggi chiedono di poter continuare a governare questo partito spacciandosi per il nuovo che avanza". Corallo conclude: "Se in definitiva siete alla ricerca di un partito diverso dalla topaia che vediamo tutti i giorni, uniamoci per far essere davvero nuovo il Partito democratico!".