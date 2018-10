8 ottobre 2018- 19:25 Pd: anche Boccia e 'rottamatore' 30enne, boom candidati per congresso dem (3)

(AdnKronos) - Intanto nel week end, Zingaretti farà il primo evento nazionale da candidato segretario. 'Piazza Grande' all'ex-Dogana di Roma. Le adesioni, nei giorni scorsi, superavano già le duemila. ''Il mio obiettivo -ha detto oggi il presidente della regione Lazio- è richiamare un elettorato che non è andato solo ai 5 Stelle, il mio obiettivo è innanzitutto parlare a una nuova generazione che ha creduto nell'istanza di innovazione, anche contenuta in questi movimenti, ma che in realtà ha ricevuto una delle più drammatiche pugnalate alle spalle della storia della repubblica". "E poi, oltre i giovani, non c'è dubbio, un popolo, persone che in questi anni o perché rimaste a casa, o perché deluse, o perché, ripeto, catturate dalla capacità di rappresentare problemi che noi non abbiamo rappresentato ci hanno abbandonato. E non sono poche: nel 2008 ci sono stati 12 milioni di voti al PD, nel 2018 solo 6 milioni di voti al Pd". "Come ha detto giustamente Maurizio Martina, 'abbiamo capito' e io aggiungo, nello spirito di Maurizio anche, 'abbiamo capito e vogliamo cambiare', anche le persone'', conclude Zingaretti. Chi mette in chiaro che non parlerà di congresso è invece Matteo Renzi. Almeno alla Leopolda del 19, 20 e 21 ottobre a Firenze. Di Pd, i renziani ne parleranno ma all'iniziativa a Salsomaggiore a novembre. "Attenzione: chi viene alla Leopolda per parlare di congresso Pd o di correnti del Pd… può stare a casa. Alla Leopolda -scrive Renzi nella enews- si parla dell'Italia, di come impostare una vera e propria Resistenza Civile contro la cialtronaggine del governo".