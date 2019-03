1 marzo 2019- 19:48 Pd: Anzaldi, 'evitare inquinamento primarie'

Roma, 1 mar. (AdnKronos) - "Il post pubblicato dall’ex presidente del Municipio Garbatella Marco Catarci sulle primarie Pd di domenica contiene parole così violente e intenzioni così nette di pura destabilizzazione rispetto al partito e al voto, che chiedo agli organismi competenti del Partito democratico di valutare con estrema attenzione la possibilità di impedire la partecipazione”. Lo dichiara Michele Anzaldi, deputato del Partito democratico, che con una lettera ha sottoposto il caso alla Commissione di garanzia del partito. “Non si può, da una parte, pubblicizzare, anche per i votanti ai non iscritti al Pd, la sottoscrizione della Carta degli intenti del partito e, dall’altra parte, tollerare che sui social si facciano affermazioni che disconoscono non solo la Carta degli intenti ma, addirittura, vadano contro il partito fino a sfiorare l’illegalità”, conclude.