6 novembre 2019- 19:31 Pd: Anzaldi, 'mio licenziamento fake news, mi sono dimesso da oltre un mese'

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Sarebbe bastata una semplice telefonata per sapere che ho dato le dimissioni dal Partito democratico da oltre un mese: il 26 settembre ho inviato una lettera all’ufficio del personale del partito". Lo scrive Michele Anzaldi di Italia Viva su Dagospia replicando al Corriere della Sera che oggi dava notizia del licenziamento dell'ex-dem da parte del Pd. "Le mie dimissioni -precisa- sono arrivate due giorni dopo che la costituzione del gruppo parlamentare 'Italia Viva era stato formalmente annunciato in Aula alla Camera, il 24 settembre. Peraltro sarebbe bastata una semplice verifica per appurare che i deputati si pagano direttamente i propri eventuali contributi figurativi, quindi a partire dalla mia elezione a deputato, nel 2013, il Pd non ha più avuto alcun costo a proprio carico". "Sono rimasto davvero sbalordito nel leggere quell’articolo pieno di fake news che mi danneggiano e che stanno già facendo il giro della rete, senza che finora siano arrivate smentite dal Pd”.