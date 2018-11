27 novembre 2018- 17:28 Pd: Anzaldi, sorprendenti toni Cirinnà contro 'renzismo'

Roma, 27 nov. (AdnKronos) - "Sorprendono i toni della collega Cirinnà, che parla di 'renzismo' quasi fosse stato una specie di incidente di percorso o una stagione del Pd da cancellare. Renzi ha fatto il segretario del partito perché per due volte ha vinto le primarie con la maggioranza schiacciante di quasi il 70% dei votanti". Lo scrive su Facebook il deputato del Partito democratico, Michele Anzaldi. "Peraltro è stato proprio - prosegue Anzaldi - grazie al coraggio di Renzi, che ha messo in gioco addirittura il suo governo con il voto di fiducia, se è passata una riforma storica attesa da anni, che nessun altro esecutivo di centrosinistra era riuscito a condurre in porto, come la Legge sulle unioni civili, che reca proprio il nome della senatrice Cirinnà. Come si fa a sentir lanciare fantomatiche accuse al 'renzismo' da chi, come i sostenitori di Zingaretti, conta tra le proprie fila un’ampia schiera di autorevoli ex ministri proprio del Governo Renzi? Davvero tutti condividono questi toni da ultrà, che sembrano più da avversari politici che da colleghi di partito? La discussione per il prossimo congresso non diventi l’ennesima occasione per attaccare Renzi, sarebbe un imbarazzante caso di fuoco amico contro Renzi addirittura senza che Renzi sia in campo".