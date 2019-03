1 marzo 2019- 11:52 Pd: appello Veltroni per primarie, 'non è tempo per indifferenza o rinuncia'

Roma, 1 mar. (AdnKronos) - Appello via Istagram di Walter Veltroni alla partecipazione alle primarie Pd di domenica. "Sarebbe sbagliato non comprendere la delusione e la stanchezza di un popolo, quello di centrosinistra, provato dalle divisioni, dai litigi intestini, dalle scissioni di questi anni", sottolinea il primo segretario dem. "Ma basta guardarsi intorno, in Italia e nel mondo, per convincersi che non è certo il tempo per l'indifferenza o la rinuncia. È tempo di dare un segno, tutti insieme, che la democrazia è viva. Che un partito è, prima di tutto, del suo popolo. Spero che, domenica, in tanti votino. E che il Pd riprenda, unito, il suo cammino", conclude.