23 febbraio 2019- 16:26 Pd: appello Zingaretti a elettori, 'aiutatemi a cambiarlo'

Roma, 23 feb. (AdnKronos) - "L'elettore per fortuna è estraneo alle lotte intestine che emergono anche dall'audio di Matteo Richetti. Il 3 marzo aiutatemi a cambiare questo partito. Torneremo ad avere credibilità solo se ci metteremo in sintonia con la voglia di guardare al futuro degli italiani. Lancio un appello anche a chi non mi vota: prima di pensare ai problemi interni, pensiamo ai problemi degli italiani". Lo ha detto Nicola Zingaretti a L'Intervista su Sky Tg24.