26 gennaio 2019- 18:40 Pd: area Boccia, 'a Reggio Calabria episodi vergognosi'

Roma, 26 gen. (AdnKronos) - "Nella provincia di Reggio Calabria stanno succedendo episodi vergognosi che non possono avere nulla a che fare con il Pd, alla nostra rappresentante non è stato consentito di presenziare alle convenzioni, non ci viene fornito il calendario del voto nei circoli, chi dovrebbe occuparsene non risponde alle telefonate o si fa negare". Lo denuncia Umberto Marroni del comitato nazionale della mozione di Francesco Boccia."Compaiono solo verbali compilati a tavolino senza che ci sia data la possibilità di presentare la mozione, discuterla e votarla. Questo non può essere il Partito Democratico, presenteremo ricorsi sia a livello di organi di garanzia e ovunque sia necessario per far rispettare lo Statuto del Pd".