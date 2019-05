24 maggio 2019- 16:00 Pd: area Giachetti 15-16 giugno a Assisi, punto dopo europee

Roma, 24 mag. (AdnKronos) - "Si riunirà per la prima volta ad Assisi il 15 e 16 giugno prossimo l’associazione renziana Sempre Avanti, presieduta dal deputato Luciano Nobili, nata per proseguire e rilanciare l’esperienza congressuale di Giachetti e Ascani". Si legge in una nota. “Con Anna e Roberto – spiega Nobili- abbiamo costruito una splendida avventura nei mesi scorsi. Con tutti quelli che ci hanno creduto abbiamo deciso di non fermarci lì e che il congresso del Partito Democratico era soltanto il punto di partenza che sta crescendo ogni giorno di più in tutta Italia ed è al lavoro per il Partito democratico alle elezioni europee e nella battaglia per le amministrative in tanti comuni, impegnata nella difesa e nel rilancio del cambiamento riformista incarnato dall’esperienza di Matteo Renzi”.“È necessario rilanciare – continua - un’idea di Italia che scommette sulla crescita, sulle riforme, sulle infrastrutture, sui diritti e sul futuro e da qui vogliamo ripartire. E lo faremo da Assisi, con una convention nazionale aperta a tutti coloro che vogliono partecipare. Sarà l’occasione per fare il punto della situazione politica, nel Pd e nel Paese, dopo le europee e i ballottaggi delle amministrative, per discutere liberamente tra di noi del futuro che vogliamo costruire e per organizzare la nostra rete. Nel confronto saremo accompagnati da tanti ospiti, politici e non solo, da quelli che ci hanno accompagnato nelle battaglie di questi mesi a tanti altri protagonisti con i quali avremo l’opportunità di confrontarci. Al lavoro per l’Italia che dice sì alla crescita, alle riforme, alle infrastrutture, ai diritti, al futuro”, conclude.