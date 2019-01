24 gennaio 2019- 18:01 Pd: area Martina, 'da comitato toscano Zingaretti numeri in libertà'

Roma, 24 gen. (AdnKronos) - "I dati diffusi oggi dal comitato toscano per Zingaretti sono numeri in libertà”. E' quanto si sottolinea in ambiti parlamentari del Pd che sostengono Maurizio Martina. Le stesse fonti spiegano che, “come già detto più volte nei giorni scorsi, i risultati definitivi arrivano non prima del prossimo fine settimana. Al momento comunque la distanza tra Zingaretti e Martina è intorno al 4% e, in ogni caso, il candidato Zingaretti si colloca ampiamente al di sotto del 50%, a fronte di una larga maggioranza raggiunta dalla somma dei risultati dei suoi due principali sfidanti”, ovvero Martina e Giachetti.