PD: AREA ORLANDO, PER REFERENDUM SPESA ABNORME, SERVE CHIARIMENTO

14 giugno 2017- 17:55

Roma, 14 giu. (AdnKronos) - "Una spesa abnorme per il referendum. Di gran lunga superiore a quanto si è speso per la campagna delle politiche nel 2013". L'area Orlando esprime "preoccupazione" per il bilancio Pd 2016 illustrato stamattina "in fretta e furia", sottolineano, in una Direzione del partito. "Abbiamo solo visto che si sono spesi oltre 11 milioni di euro per il referendum" ma la somma non è stata dettagliata, "non c'è scritto quanto si è speso per sondaggi o per altro. E visto che tutto è stato fatto in fretta e furia, non c'è stato neanche il tempo di chiedere". Ma un chiarimento l'area Orlando si appresta a chiederlo. "Il bilancio lo abbiamo approvato anche noi, ma vorremmo chiedere alcuni chiarimenti perchè c'è una certa preoccupazione per i lavoratori, innanzitutto, e poi per il destino dell'Unità che appare sempre più compromesso. Ma anche e soprattutto per il futuro del Pd visto che l'anno prossimo dovremo affrontare le spese della campagna per le politiche e che dal 2017 non ci sarà più finanziamento pubblico". Gli orlandiani riferiscono che il tesoriere Francesco Bonifazi avrebbe prospettato un piano di rientro articolato in tre voci: "Taglio dei costi, recupero dell'erogazione dei parlamentari che non hanno ancora versato la quota al partito e piano industriale elaborato dallo studio Pirola che, ci hanno spiegato, possiamo richiedere e consultare. Cosa che ovviamente faremo".